В Украине обновили медицинские предупреждения на пачках сигарет

Вступила в силу новая маркировка сигарет.

Источник фото: phc.org.ua

С 11 января в Украине вступают в силу новые нормы по маркировке пачек табачных изделий. На них появятся обновленные предупреждения о вреде курения, которые будут занимать 65% площади пачки и QR-код, который ведет на сервис Центра общественного здоровья по оказанию помощи по отказу от курения.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Новая маркировка состоит из 14 наборов (вариантов текста и иллюстраций).

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, такая маркировка пачек показала свою эффективность в таких прогрессивных странах, как Канада и Австралия.

«Человек, за день выкуривающий пачку сигарет, увидит предупреждение о вреде курения каждый раз, когда берет пачку, — это по меньшей мере 20 раз в день и 7000 раз в год. Реалистические изображения настоящих болезней, вызванных курением, помогут понять проблему, принять решение бросить курить, а наличие сервиса, куда можно обратиться за помощью, добавит мотивации для действий», – отметила Наталя Гриб, и.о. руководителя отдела профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья.

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