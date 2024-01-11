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Дружина померлого просила визнати договір позики та розписку недійсними, бо вони вчинені під впливом фізичного насильства та психологічного тиску, - що вирішив ВС

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  1. В Україні

В Україні оновили медичні попередження на пачках сигарет

13:56, 11 січня 2024
Набуло чинності нове маркування сигарет.
В Україні оновили медичні попередження на пачках сигарет
Джерело фото: phc.org.ua
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З 11 січня в Україні набирають чинності нові норми щодо маркування пачок тютюнових виробів. На них з'являться оновлені попередження про шкоду куріння, які займатимуть 65% площі пачки та QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від куріння.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

Нове маркування складається з 14 наборів (варіантів тексту та ілюстрацій).

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, таке маркування пачок показало свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія.

«Людина, яка за день викурює пачку сигарет, побачить попередження про шкоду куріння кожного разу, коли бере пачку, —  це щонайменше 20 разів на день і 7000 разів на рік. Реалістичні зображення справжніх хвороб, спричинених курінням,  допоможуть усвідомити проблему, прийняти рішення кинути курити, а наявність сервісу, куди можна звернутися за допомогою, додасть мотивації для дій», – зазначила Наталя Гриб, в.о. керівника відділу профілактики неінфекційних захворювань Центру громадського здоров’я.

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