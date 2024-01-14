Группы инвалидности для отсрочки могут отменить, вместо этого будет список болезней

Нардепка Елена Мошенец рассказала, как в новом законопроекте о мобилизации предполагается отсрочка для людей с инвалидностью.

Фото: unian.ua

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец заявила, что в новом законопроекте о мобилизации огромное внимание было уделено призыву людей с инвалидностью. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

По ее словам, в последнем варианте предлагается давать отсрочку не по группе инвалидности, а по конкретным заболеваниям.

«Есть такие, с которыми действительно можно выполнять определенные обязанности, а есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя. Туберкулез, о котором много говорилось. Мы понимаем, что если человек с таким заболеванием попадает в другую группу людей – это потенциальный риск для всех. Каждый, кто попадает на защиту Украины, независимо, это тыл или более передовые линии, там не должно создаваться проблем из-за того, что человек имеет те или иные заболевания, которые нуждаются в постоянном лечении», – сказала Мошенец.

Нардепка добавила, что эти моменты будут учтены, и над этим работает профильное министерство.

Как ранее сообщалось, что Кабмин официально отозвал свой законопроект 10378 об усилении мобилизации для его доработки. Подготовку нового варианта законопроекта анонсировал министр обороны Рустем Умеров. В ближайшее время обновленный документ будет направлен на согласование Правительства.

Напомним, в Офисе Президента оценили, когда Рада может принять законопроект о мобилизации.

Добавим, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что новый законопроект о мобилизации должен быть «законным и справедливым».

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