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Групи інвалідності для відстрочки можуть скасувати, замість цього буде перелік хвороб

14:54, 14 січня 2024
Нардепка Олена Мошенець розповіла, як у новому законопроєкті про мобілізацію передбачається відстрочка для людей з інвалідністю.
Групи інвалідності для відстрочки можуть скасувати, замість цього буде перелік хвороб
Фото: unian.ua
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Народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Олена Мошенець заявила, що у новому законопроєкті про мобілізацію величезна увага була приділена призову людей із інвалідністю. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

За її словами, в останньому варіанті пропонується давати відстрочку не за групою інвалідності, а за конкретними захворюваннями.

 «Є такі, з якими дійсно можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, про який багато говорилося. Ми розуміємо, що якщо людина з таким захворюванням потрапляє до іншої групи людей – це потенційний ризик для всіх. Кожен, хто потрапляє на захист України, незалежно, чи це тил, чи більш передові лінії, там не має створюватись проблем через те, що людина має ті чи інші захворювання, які потребують постійного лікування», – сказала Мошенець.

Нардепка додала, що ці моменти будуть враховані і над цим працює профільне міністерство.

Як раніше повідомлялося, Кабмін офіційно відкликав свій законопроект 10378 про посилення мобілізації для його доопрацювання. Підготовку нового варіанту законопроєкту анонсував міністр оборони Рустем УмєровНайближчим часом оновлений документ відправлять на погодження Уряду. 

Нагадаємо, в Офісі Президента оцінили, коли Рада може ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

Додамо, заступник голови Комітету Верховної Ради із питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути «законним і справедливим».

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