Работник отработал неполный месяц и уволился: как начисляется единый взнос

В случае увольнения или принятия работника на основное место работы за месяц сумма ЕСВ рассчитывается с фактически начисленной зарплаты независимо от ее размера.

Государственная налоговая служба в Одесской области разъяснила, каким образом работодатель начисляет единый взнос, если наемный работник отработал неполный месяц и уволился.

Так, согласно абзацу первому ч. 5 ст. 8 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование для плательщиков, указанных в ст. 4 Закона №2464, в частности работодателей, устанавливается в размере 22 % к определенной ст. 7 Закона №2464 базы начисления единого взноса.

Согласно абзацу второму ч. 5 ст. 8 Закона №2464, если база начисления единого взноса не превышает размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход, сумма единого взноса рассчитывается как произведение размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход) и ставки единого взноса. Условием применения указанной нормы есть пребывания наемного работника в трудовых отношениях полный календарный месяц или отработки всех рабочих дней отчетного месяца.

При начислении заработной платы (доходов) работникам, работающим по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, ставка единого взноса установлена ч. 5 ст. 8 Закона №2464 применяется к определенной базе начисления независимо от ее размера (абзац четвертый ч. 5 ст. 8 Закона №2464).

Учитывая указанное, в случае увольнения или принятия работника на основное место работы в течение месяца, в котором начисленная заработная плата за отработанное время не превышает размер минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, сумма единого взноса рассчитывается из фактически начисленной заработной платы независимо от ее размера.

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