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  1. В Украине

Зеленский назвал главную разницу в мобилизации между Украиной и рф

16:16, 17 января 2024
Украине не хватает людей для ведения войны с рф, которая бросает «людей как рабов и бросает их под танки», – Зеленский.
Зеленский назвал главную разницу в мобилизации между Украиной и рф
Источник фото: Офис Президента

Украина постоянно сталкивается с проблемой недостаточного количества людей для мобилизации в военное время, в отличие от России, которая использует масштабную мобилизацию своих граждан, несмотря на потери. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Международном экономическом форуме.

По словам главы государства, Украине всегда не хватает людей для ведения войны с россией, которая не ценит жизни своих граждан и легко мобилизует «трупы».

«Мы боремся против рф, которая не считает людей. И она может мобилизовать своих людей, потому что она мобилизует трупы. Понимаете, они знают, что мобилизуют трупы. Они мобилизуют мясо. Им все равно: вернется этот человек или нет. А нам не все равно», - подчеркнул Зеленский.

Президент указал, что дело не только в том, что Украина имеет в четыре раза меньше населения, чем россия. Главная разница заключается в том, что Украина не готова жертвовать своими гражданами, даже если количество населения будет сопоставимым с рф.

«Мы боремся за права людей. Какой смысл бороться за права человека, если ты не уважаешь эти права? Это просто бессмысленно, бред. И поэтому всегда не будет хватать (людей - ред.) против этого государства, которое держит людей как рабов и бросает их под танки», - подчеркнул он.

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