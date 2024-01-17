Зеленський назвав головну різницю у мобілізації між Україні та рф

Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Долучення до матеріалів справи результатів НСДР з іншого кримінального провадження, - позиція Верховного Суду

У касаційній скарзі до ВС прокурор не погодився з визнанням недопустимим доказом протоколу за результатами НСРД та додатку до нього – магнітного носія інформації, оскільки у матеріалах кримінального провадження наявне клопотання та відповідна ухвала суду про надання дозволу на використання результатів НСРД в іншому кримінальному провадженні.

Використання держслужбовцями у 2024 році щорічних відпусток за останній відпрацьований рік: роз’яснення НАДС

Протягом 2024 року мають бути використані дні щорічної додаткової оплачуваної відпустки за стаж державної служби, що збільшився у державного службовця у його робочий рік 2023-2024.

Принцип неприпустимості застереження у господарському договорі щодо виключення або обмеження відповідальності стосується як виробників продукції, так і її продавців, - Велика Палата ВС

Закон про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту продукції не поширюється на відносини з відшкодування збитків, завданих постачальником внаслідок порушення умов договору поставки щодо параметрів якості та продуктивності товару, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

Наслідок поведінки сторони обвинувачення, яка своїми діями значно ускладнила дослідження важливих доказів судом, має тлумачитися на користь захисту, щоб не заохочувати обвинувачення до використання таких прийомів, - ВС

ККС ВС також нагадав, що в контексті дослідження питання провокації важливо також встановити, чи мали до проведення спеціальної операції органи розслідування надійну інформацію щодо злочинної діяльності особи, щодо якої проводиться така операція.

Боржниця посилалася на поліграф як на доказ неотримання нею грошей у позику за наявності розписки, – що вирішив Верховний Суд

Позивач вказав, що надав у позику жінці 250 000 доларів США, на підтвердження чого та власноруч написала боргову розписку та зобов`язалася повернути йому кошти.

  1. В Україні

Зеленський назвав головну різницю у мобілізації між Україні та рф

16:16, 17 січня 2024
Україні не вистачає людей для ведення війни з рф, яка кидає «людей як рабів і кидає їх під танки», – Зеленський.
Зеленський назвав головну різницю у мобілізації між Україні та рф
Джерело фото: Офіс Президента

Україна постійно стикається з проблемою недостатньої кількості людей для мобілізації у воєнний час, на відміну від росії, яка використовує масштабну мобілізацію своїх громадян, незважаючи на втрати. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному економічному форумі.

За словами глави держави, Україні завжди не вистачає людей для ведення війни з росією, яка не цінує життя своїх громадян і легко мобілізує «трупи».

«Ми боремося проти рф, яка не вважає людей. І вона може мобілізувати своїх людей, тому що вона мобілізує трупи. Розумієте, вони знають, що мобілізують трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно: повернеться ця людина чи ні. А нам не все одно», - підкреслив Зеленський.

Президент вказав, що справа не лише у тому, що Україна має у чотири рази менше населення, ніж росія. Головна різниця полягає в тому, що Україна не готова жертвувати своїми громадянами, навіть якщо кількість населення буде порівняною з рф.

«Ми боремося за права людей. Який сенс боротися за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглуздо, маячня. І тому завжди не вистачатиме (людей - ред.) проти цієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки», - підкреслив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація 2024: як реагувати військовозобов’язаним на порушення та як приготуватися до змін
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Едуард Швед
    Едуард Швед
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області