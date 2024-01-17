Зеленський назвав головну різницю у мобілізації між Україні та рф

Україні не вистачає людей для ведення війни з рф, яка кидає «людей як рабів і кидає їх під танки», – Зеленський.

Джерело фото: Офіс Президента

Україна постійно стикається з проблемою недостатньої кількості людей для мобілізації у воєнний час, на відміну від росії, яка використовує масштабну мобілізацію своїх громадян, незважаючи на втрати. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Міжнародному економічному форумі.

За словами глави держави, Україні завжди не вистачає людей для ведення війни з росією, яка не цінує життя своїх громадян і легко мобілізує «трупи».

«Ми боремося проти рф, яка не вважає людей. І вона може мобілізувати своїх людей, тому що вона мобілізує трупи. Розумієте, вони знають, що мобілізують трупи. Вони мобілізують м'ясо. Їм все одно: повернеться ця людина чи ні. А нам не все одно», - підкреслив Зеленський.

Президент вказав, що справа не лише у тому, що Україна має у чотири рази менше населення, ніж росія. Головна різниця полягає в тому, що Україна не готова жертвувати своїми громадянами, навіть якщо кількість населення буде порівняною з рф.

«Ми боремося за права людей. Який сенс боротися за права людини, якщо ти не поважаєш ці права? Це просто безглуздо, маячня. І тому завжди не вистачатиме (людей - ред.) проти цієї держави, яка тримає людей як рабів і кидає їх під танки», - підкреслив він.

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