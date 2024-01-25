Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил о наличии вакантных должностей

Северный апелляционный хозяйственный суд сообщил, что в суде есть несколько вакантных должностей. Об этом говорится в пресс-службе суда.
Среди них:
- начальник отдела учета и бухгалтерской отчетности в составе управления финансового обеспечения и бюджетного планирования*,
- начальник отдела планирования, финансового обеспечения и анализа использования бюджетных средств в составе управления финансового обеспечения и бюджетного планирования*,
- ведущий специалист (канцелярия)*,
- ведущий консультант (канцелярия),
- главный специалист (отдел учета и бухгалтерской отчетности)*,
- главный специалист (отдел планирования, финансового обеспечения и анализа использования бюджетных средств)*,
- ведущий специалист отдела организационного обеспечения работы суда и рассмотрения обращений*.
«*В связи с упрощенной процедурой принятия на государственную службу во время военного положения, конкурс на занятие вакантной должности не проводится.
Резюме просим присылать по официальному электронному адресу суда: [email protected]
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (044) 230-06-51», - говорится в сообщении.
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