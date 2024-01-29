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Какие способы подачи налоговых деклараций налогоплательщиками предусмотрены Налоговым кодексом

09:42, 29 января 2024
В налоговой службе отметили, что налогоплательщики, принадлежащие к крупным и средним предприятиям, представляют налоговые декларации контролирующему органу в электронной форме.
Какие способы подачи налоговых деклараций налогоплательщиками предусмотрены Налоговым кодексом
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Налоговая служба в Днепропетровской области напоминает, какие способы подачи налоговых деклараций налогоплательщиками предусмотрены Налоговым кодексом.

Отмечается, что согласно п. 49.3 НКУ налоговая декларация подается по выбору налогоплательщика, если иное не предусмотрено НКУ, одним из следующих способов:

а) лично налогоплательщиком или уполномоченным на это лицом;

б) посылается по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения;

в) средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и электронном документообороте» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №851) и от 05.10.2017 №2155- VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №2155).

Единственным основанием для непринятия налоговой декларации средствами электронной связи в электронной форме является недействительность квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, такого налогоплательщика в соответствии с требованиями Закона №2155, в том числе в связи истечением срока действия соответствующего квалифицированного сертификата электронной подписи, при условии, что такая налоговая декларация соответствует всем требованиям электронного документа, содержит достоверные обязательные реквизиты и предоставлена в формате, доступном для ее технической обработки.

В соответствии с п. 49.4 НКУ налогоплательщики, относящиеся к крупным и средним предприятиям, представляют налоговые декларации контролирующему органу в электронной форме с соблюдением требований Законов №851 и №2155.

Налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость представляется в электронной форме контролирующему органу всеми плательщиками этого налога с соблюдением требований Законов №851 и №2155.

Финансовая отчетность, отчет о финансовом состоянии (баланс) и отчет о прибылях и убытках и другой совокупный доход (отчет о финансовых результатах), подаваемые согласно требованиям абзацев первого и второго п. 46.2 НКУ, представляются в электронной форме с соблюдением требований Законов № 851 и №2155 в контролирующие органы плательщиками налога на прибыль предприятий и неприбыльными предприятиями, учреждениями, организациями, представляющими налоговую отчетность в электронной форме.

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