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  1. В Украине

В Украине значительно возросло количество регистрационных действий в сферах недвижимости и бизнеса

16:04, 29 января 2024
По словам руководителя Офиса противодействия рейдерству Виктора Дубовика, цифры свидетельствуют о том, что происходил определенный экономический рост в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
В Украине значительно возросло количество регистрационных действий в сферах недвижимости и бизнеса
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Руководитель Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины Виктор Дубовик сообщил, что в 2023 году в сфере недвижимости наблюдается рост количества регистрационных действий почти на 50%. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Для сравнения:

– 3 165 783 регистрационных действий в 2022 г.

– 4 699 008 регистрационных действий в 2023 г.

Также он отметил, что в сфере бизнеса в 2023 году можно отследить рост количества регистрационных действий почти на 15%.

– 396 464 в 2022 г.

– 450 128 в 2023 г.

«Указанные цифры свидетельствуют о том, что происходил определенный экономический рост в 2023 году по сравнению с 2022 годом, что нашло свое отражение в регистрационных действиях в двух реестрах», - отметил Виктор Дубовик. Следующие цифры – это статистика жалоб в сфере государственной регистрации, поступивших на рассмотрение в Министерство юстиции. Данные свидетельствуют о росте количества жалоб почти на 40%.

– 1373 в 2022 г.

– 1905 в 2023 г.

«Самая интересная статистика — это случаи удовлетворения таких жалоб и установление незаконности совершения регистрационных действий. Это именно то, что называется «регистрационным» рейдерством», — добавил руководитель Офиса.

- 522 жалобы удовлетворены в 2022 г.

– 440 жалоб удовлетворенных в 2023 г.

Он также отметил: «При этом 522 жалобы составляли в 2022 году 45% от общего количества рассмотренных (грубо говоря, удовлетворению подлежала каждая вторая жалоба). Однако в 2023 году этот процент уменьшается почти вдвое и составляет 440 жалоб — это уже 27% от общего числа рассмотренных (удовлетворению уже подлежала каждая четвертая жалоба)».

Согласно этой статистической информации можно заключить, что количество регистрационных действий растет. «Это очень хорошие новости, ведь, как уже не раз наблюдалось, действия в двух реестрах являются прямым отражением экономической ситуации в нашем государстве. И если в 2022 году мы могли говорить, что закрытие реестров в начале полномасштабного вторжения создало определенный отложенный спрос на регистрационные действия, то сейчас это свидетельство устойчивого роста», — указал он.

Об увеличении количества регистрационных действий руководитель Офиса противодействия рейдерству отметил следующее: «Это естественно привело к росту количества жалоб. Рост количества регистрационных действий и количества жалоб не увеличил количество случаев «регистрационного» рейдерства. Если измерять в абсолютных цифрах, то уменьшение произошло почти на 16%, а в относительных (по сравнению с рассмотренными) на 50%».

Напомним, в интервью «Судебно-юридической газете» руководитель Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик рассказал о защите прав.

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