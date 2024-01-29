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  1. В Україні

В Україні значно зросла кількість реєстраційних дій у сферах нерухомості та бізнесу

16:04, 29 січня 2024
За словами керівника Офісу протидії рейдерству Віктора Дубовика, цифри свідчать про те, що відбувалося певне економічне зростання в 2023 році порівняно з 2022 роком.
В Україні значно зросла кількість реєстраційних дій у сферах нерухомості та бізнесу
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Керівник Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції України Віктор Дубовик повідомив, що у 2023 році у сфері нерухомості спостерігається зростання кількості реєстраційних дій на майже 50%.  Про це повідомила пресслужба Мін’юсту.

Для порівняння:

- 3 165 783 реєстраційних дій в 2022 р.

- 4 699 008 реєстраційних дій в 2023 р.

Також він зазначив, що у сфері бізнесу в 2023 році можна відстежити зростання кількості реєстраційних дій на майже 15%.

- 396 464 в 2022 р.

- 450 128 в 2023 р.

«Вказані цифри свідчать про те, що відбувалося певне економічне зростання в 2023 році порівняно з 2022 роком, що знайшло своє відображення в реєстраційних діях у двох реєстрах», — зауважив Віктор Дубовик. Наступні цифри — це статистика скарг у сфері державної реєстрації, які надійшли на розгляд до Міністерства юстиції. Дані свідчать про зростання кількості скарг на майже 40%.

- 1373 в 2022 р.

- 1905 в 2023 р.

«Найцікавіша статистика — це випадки задоволення таких скарг та встановлення незаконності вчинення реєстраційних дій. Це саме те, що й називається «реєстраційним» рейдерством», — додав керівник Офісу.

- 522 скарги задоволено в 2022 р.

- 440 скарг задоволених в 2023 р.

Він також зазначив: «При цьому, 522 скарги складали в 2022 році 45% від загальної кількості розглянутих (грубо кажучи, задоволенню підлягала кожна друга скарга). Проте в 2023 році цей відсоток зменшується майже вдвічі та становить 440 скарг — це вже 27% від загальної кількості розглянутих (задоволенню підлягала вже кожна четверта скарга)».

Відповідно до цієї статистичної інформації можна зробити висновок, що кількість реєстраційних дій зростає. «Це дуже гарні новини, адже, як вже неодноразово спостерігалося, дії у двох реєстрах є прямим відображенням економічної ситуації в нашій державі. І якщо в 2022 році ми могли казати, що закриття реєстрів на початку повномасштабного вторгнення створило певний відкладений попит на реєстраційні дії, то зараз це свідчення стійкого зростання», — вказав він.

Щодо збільшення кількості реєстраційних дій керівник Офісу протидії рейдерству зазначив наступне: «Це природно призвело до зростання кількості скарг. Зростання кількості реєстраційних дій та кількості скарг не збільшило кількості випадків «реєстраційного» рейдерства. Якщо вимірювати в абсолютних цифрах, то зменшення відбулося на майже 16%, а у відносних (порівняно з розглянутими) на 50%».

Нагадаємо, в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» керівник Офісу протидії рейдерству Віктор Дубовик розповів про захист речових прав.

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