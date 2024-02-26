С марта жителям некоторых областей за газ нужно будет платить по новым реквизитам

С марта Черновицкий, Ивано-Франковский и Житомирский филиалы «Газсети» будут обслуживать всех жителей этих областей.

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С 1 марта Газсети будут обслуживать еще 270 тысяч клиентов из Буковины, Житомирщины и Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Группы Нафтогаз.

Компания получила лицензию на распределение газа в:

всей Черновицкой области;

Тысменицком районе Ивано-Франковской области;

Коростышевском районе Житомирской области.

Таким образом, с марта Черновицкий, Ивано-Франковский и Житомирский филиалы «Газсети» будут обслуживать всех жителей этих областей.

Как отмечается, личные счета клиентов останутся неизменными, однако с марта за услуги по доставке газа нужно будет платить по новым реквизитам.

Клиенты также имеют возможность вернуть переплату за услуги по доставке газа, которая была уплачена на счета АО «Черновцыгаз», АО «Тысменицагаз» и АО «Коростышевгаз». Для этого достаточно подать соответствующее заявление в ближайший Центр обслуживания клиентов Газсетей в пределах области.

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