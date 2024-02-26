З березня мешканцям деяких областей за газ потрібно буде сплачувати за новими реквізитами

З березня Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії «Газмережі» обслуговуватимуть усіх мешканців цих областей.

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З 1 березня Газмережі обслуговуватимуть ще 270 тисяч клієнтів із Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини. Про це повідомили у пресслужбі Групи Нафтогаз.

Компанія отримала ліцензію на розподіл газу в:

усій Чернівецькій області;

Тисьменицькому районі Івано-Франківської області;

Коростишівському районі на Житомирщині.

Таким чином, з березня Чернівецька, Івано-Франківська та Житомирська філії «Газмережі» обслуговуватимуть усіх мешканців цих областей.

Як зазначається, особові рахунки клієнтів залишуться незмінними, однак з березня за послуги з доставки газу потрібно буде сплачувати за новими реквізитами.

Клієнти також мають можливість повернути переплату за послуги з доставки газу, яка була сплачена на рахунки АТ «Чернівцігаз», АТ «Тисьменицягаз» і АТ «Коростишівгаз». Для цього достатньо подати відповідну заяву у найближчий Центр обслуговування клієнтів Газмереж в межах області.

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