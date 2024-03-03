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  1. В Украине

$5 000 за путь в Молдову: возле границы задержали группу уклонистов

17:58, 3 марта 2024
Мужчины пытались незаконно пересечь границу и попасть в Молдову.
$5 000 за путь в Молдову: возле границы задержали группу уклонистов
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Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что вблизи одного из сел Раздельнянского района Одесской области пограничники остановили две легковушки, в которых ехало 6 человек. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что водитель «Форда» должен был доставить четырех мужчин в пункт назначения, чтобы они имели возможность незаконно пересечь границу. Чтобы «путешественники» не попали в руки пограничников, им помогал едущий впереди наблюдатель.

Как выяснилось, каждый пассажир должен был оплатить по 5000 долларов США организатору – администратору группы в интернет-мессенджере, руководившем их «путешествием» за границу.

В отношении водителя-перевозчика и наблюдателя в Нацполицию направлено сообщение по ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». В отношении четырех пассажиров составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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