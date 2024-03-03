$5 000 за шлях до Молдови: біля кордону затримали групу ухилянтів

Чоловіки намагались незаконно перетнути кордон та потрапити до Молдови.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що поблизу одного з сіл Роздільнянського району Одеської області прикордонники зупинили два легковики, в яких слідувало 6 осіб. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що водій «Форда» мав доставити чотирьох чоловіків до пункту призначення, щоб вони мали можливість незаконно перетнути кордон. Аби «подорожні» не потрапили до рук прикордонників, їм допомагав спостерігач, який їхав попереду.

Як з’ясувалося, кожен пасажир мав сплатити по 5000 доларів США організатору – адміністратору групи в інтернет-месенджері, який керував їхньою «подорожжю» за кордон.

Щодо водія-перевізника та спостерігача до Нацполіції направлено повідомлення за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Стосовно чотирьох пасажирів складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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