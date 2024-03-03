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Адвокат вирішив створити підстави для відводу судді у справі за ст. 130, але суддя цього не оцінила

Адвокат та суддя посварилися через відмову у копіюванні матеріалів справи про адміністративне правопорушення на електронний носій

В кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофон: зафіксовано черговий неприємний інцидент

Хто та навіщо встановив в суді пристрої для прослуховування, поки що невідомо.

Верховний Суд нагадав, коли позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження

Позивач може претендувати на компенсацію за шкоду, спричинену надмірною тривалістю кримінального провадження, якщо доведе факт надмірної тривалості досудового розслідування і те, що тим самим йому було завдано матеріальної чи моральної шкоди, та обґрунтує її розмір.

Постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, - Верховний Суд

Ключовим питанням, яке постало перед касаційним судом в цій справі, є те, чи є постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову, ухвалена за наслідком перегляду ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення позову, виконавчим документом

Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат на правову допомогу – позиція Верховного Суду

У разі настання визначених умов платежу – конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

  1. В Україні

$5 000 за шлях до Молдови: біля кордону затримали групу ухилянтів

17:58, 3 березня 2024
Чоловіки намагались незаконно перетнути кордон та потрапити до Молдови.
$5 000 за шлях до Молдови: біля кордону затримали групу ухилянтів
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що поблизу одного з сіл Роздільнянського району Одеської області прикордонники зупинили два легковики, в яких слідувало 6 осіб. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що водій «Форда» мав доставити чотирьох чоловіків до пункту призначення, щоб вони мали можливість незаконно перетнути кордон. Аби «подорожні» не потрапили до рук прикордонників, їм допомагав спостерігач, який їхав попереду.

Як з’ясувалося, кожен пасажир мав сплатити по 5000 доларів США організатору – адміністратору групи в інтернет-месенджері, який керував їхньою «подорожжю» за кордон.

Щодо водія-перевізника та спостерігача до Нацполіції направлено повідомлення за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Стосовно чотирьох пасажирів складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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