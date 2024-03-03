Украинским водителям за популярную привычку грозит штраф: сколько придется заплатить

Водителей призвали не отвлекаться на телефонные разговоры или переписку в мессенджерах при движении транспортного средства.

Фото: brovary.net.ua

Патрульная полиция Украины призвала водителей не пользоваться телефоном во время управления транспортным средством.

В ведомстве отметили, что в соответствии с пунктом 2.9 (д) ПДД водителю запрещается при движении транспортного средства пользоваться средствами связи, держа их в руке.

Исключения – водители оперативных транспортных средств при выполнении ими неотложной служебной задачи.

Водителям напомнили, что за такое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность - штраф в размере 510 гривен.

Ранее патрульные Киева предупредили водителей о штрафах за нарушение ПДД.

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