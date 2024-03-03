Бьют и снимают на видео: в Ивано-Франковске неизвестные нападают на местных жителей

Злоумышленники также применяли к случайным прохожим газовые баллончики.

В Ивано-Франковске полицейские разыскивают неизвестных, которые бьют людей, применяют к ним газовые баллончики и снимают на видео. Потом кадры избиения публикуют в социальных сетях. Об этом говорится в пресс-службе полиции региона.

Видео, на котором неизвестные избивают пожилых людей, полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

В полиции отмечают, что за помощью к правоохранителям никто не обращался, никаких обращений тоже не поступало.

Полиция Прикарпатья начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В полиции добавляют, что в рамках уголовного производства проверяется изложенная в сети информация об избиении прохожих, устанавливаются потерпевшие и все причастные к хулиганским действиям.

Следственные действия продолжаются.

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