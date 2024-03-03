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Постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову має відповідати вимогам до виконавчого документа, - Верховний Суд

Ключовим питанням, яке постало перед касаційним судом в цій справі, є те, чи є постанова суду апеляційної інстанції про забезпечення позову, ухвалена за наслідком перегляду ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення позову, виконавчим документом

Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат на правову допомогу – позиція Верховного Суду

У разі настання визначених умов платежу – конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

Мобілізація засуджених: які зміни до Кримінального кодексу пропонуються у поправках до законопроекту про мобілізацію

Спікер Руслан Стефанчук запропонував поправки до законопроекту про мобілізацію, якими Кримінальний кодекс доповнюється статтею про звільнення від відбування покарання для подальшого проходження засудженим військової служби за призовом під час мобілізації.

Адвокатів пропонують забронювати, аби не зривати судові процеси – правки до законопроекту про мобілізацію

Народні депутати у правках до закону про мобілізацію підняли питання бронювання адвокатів.

Зміни до КПК про подання документів і повістки через Електронний кабінет та дистанційну участь адвокатів та свідків в засіданні направлено на підпис Президенту

Також у КПК змінено підставу для скасування судового рішення.

  1. В Україні

Б’ють і знімають на відео: в Івано-Франківську невідомі нападають на місцевих жителів

15:58, 3 березня 2024
Зловмисники також застосовували до випадкових перехожих газові балончики.
Б’ють і знімають на відео: в Івано-Франківську невідомі нападають на місцевих жителів
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В Івано-Франківську поліцейські розшукують невідомих, які б'ють людей, застосовують до них газові балончики та знімають на відео. Згодом кадри побиття публікують у соціальних мережах. Про це йдеться у пресслужбі поліції регіону.

Відео, на якому невідомі б'ють літніх людей, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

У поліції зазначають, що за допомогою до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень також не надходило.

Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У поліції додають, що в рамках кримінального провадження перевіряється викладена в мережі інформацію щодо побиття пересічних людей, встановлюються потерпілі особи та всі причетні до хуліганських дій.

Слідчі дії тривають.

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