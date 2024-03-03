Б’ють і знімають на відео: в Івано-Франківську невідомі нападають на місцевих жителів

Зловмисники також застосовували до випадкових перехожих газові балончики.

В Івано-Франківську поліцейські розшукують невідомих, які б'ють людей, застосовують до них газові балончики та знімають на відео. Згодом кадри побиття публікують у соціальних мережах. Про це йдеться у пресслужбі поліції регіону.

Відео, на якому невідомі б'ють літніх людей, поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

У поліції зазначають, що за допомогою до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень також не надходило.

Поліція Прикарпаття розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У поліції додають, що в рамках кримінального провадження перевіряється викладена в мережі інформацію щодо побиття пересічних людей, встановлюються потерпілі особи та всі причетні до хуліганських дій.

Слідчі дії тривають.

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