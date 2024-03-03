Українським водіям за популярну звичку загрожує штраф: скільки доведеться заплатити

Водіїв закликали не відволікатися на телефонні розмови чи листування у месенджерах під час руху транспортного засобу.

Фото: brovary.net.ua

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Патрульна поліція України закликала водіїв не користуватись телефоном під час керування транспортним засобом.

У відомстві зазначили, що відповідно до пункту 2.9 (д) ПДР водієві забороняється під час руху транспортного засобу користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці.

Винятки — водії оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання.

Водіям нагадали, що за таке порушення ПДР передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 510 гривень.

Раніше патрульні Києва попередили водіїв про штрафи за порушення ПДР.

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