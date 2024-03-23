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  1. В Украине

Заработали 2,5 млн грн на переправке уклонистов через границу: в Ровенской области будут судить дельцов

14:49, 23 марта 2024
Фигуранты незаконно переправили за границу 62 уклонистов.
Заработали 2,5 млн грн на переправке уклонистов через границу: в Ровенской области будут судить дельцов
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Ровенской области будут судить членов преступной организации, которые незаконно переправляли уклонистов за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2023 году правоохранители установили, что дельцы оформляли военнообязанных водителями на фирму-перевозчика. Их данные вносили в соответствующую информационную базу и в дальнейшем сопровождали до конечной точки назначения.

Организатором схемы был житель Ровенщины, ранее судимый за подобное деяние. К «бизнесу» мужчина привлек шестерых подельников. У одного из них была лицензия на международные пассажирские перевозки, что позволяло реализовывать противоправную схему.

Также одна из участниц преступной организации отвечала за присутствие в транспортных средствах лиц, которые делали вид пассажиров. После пересечения границы женщина контролировала возвращение транспорта на территорию Украины.

Стоимость таких услуг составила 5500 долларов. С ноября 2022 года до момента разоблачения нелегального бизнеса, май 2023 года, участники преступной организации помогли уехать 62 мужчинам призывного возраста. В общей сложности злоумышленники заработали на схеме более 2,5 млн грн.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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