Заробили 2,5 млн грн на переправленні ухилянтів через кордон: на Рівненщині судитимуть ділків

Фігуранти незаконно переправили за кордон 62 ухилянтів.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Рівненщині судитимуть членів злочинної організації, які незаконно переправляли ухилянтів за кордон. Про це інформує прессслужба відомства.

У 2023 році правоохоронці встановили, що ділки оформлювали військовозобов’язаних водіями на фірму-перевізника. Їх дані вносили до відповідної інформаційної бази та надалі супроводжували до кінцевої точки призначення.

Організатором схеми був житель Рівненщини, який раніше був судимий за подібне діяння. До «бізнесу» чоловік залучив шістьох спільників. В одного з них була ліцензія на міжнародні пасажирські перевезення, що і давало змогу реалізовувати протиправну схему.

Також, одна з учасниць злочинної організації відповідала за присутність у транспортних засобах осіб, які вдавали пасажирів. Після перетину кордону, жінка контролювала повернення транспорту на територію України.

Вартість таких послуг становила 5 500 доларів. З листопада 2022 року до моменту викриття нелегального бізнесу, травень 2023 року, учасники злочинної організації допомогли виїхати 62 чоловікам призовного віку. Загалом зловмисники заробили на схемі понад 2,5 млн грн.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

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