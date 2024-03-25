Украина срочно нуждается в помощи, – посол США отреагировала на новый ракетный обстрел Киева

Посол США в Украине призвала к срочной помощи после новой ракетной атаки рф.

Источник фото: suspilne.media

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк после утренней воздушной атаки рф на Украину отметила срочную потребность в помощи от США, поскольку россия продолжает обстрелы суверенной страны. Эту информацию она разместила в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня утром россия снова атакует Украину гиперзвуковыми ракетами. Громкие взрывы в Киеве", - сообщила она.

Посол также отметила, что только за последние пять дней Россия запустила сотни ракет и беспилотников против Украины.

"Украина нуждается в нашей помощи прямо сейчас. Нельзя терять ни одной минуты", - призвала Бринк.

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