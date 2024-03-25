Україна терміново потребує допомоги, – посол США відреагувала на новий ракетний обстріл Києва

Посол США в Україні закликала до термінової допомоги після нової ракетної атаки рф.

Джерело фото: suspilne.media

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Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджіт Брінк після ранкової повітряної атаки рф на Україну наголосила на терміновій потребі у допомозі від США, оскільки росія продовжує обстріли суверенної країни. Цю інформацію вона розмістила у своєму Twitter-акаунті.

«Сьогодні вранці росія знову атакує Україну гіперзвуковими ракетами. Гучні вибухи у Києві», - повідомила вона.

Посол також зазначила, що лише за останні п'ять днів росія запустила сотні ракет та безпілотників проти України.

«Україна потребує нашої допомоги прямо зараз. Не можна втрачати жодної хвилини», - закликала Брінк.

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