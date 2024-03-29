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Модель OnlyFans обвинила американского рэпера 50 Cent в изнасиловании и физическом насилии

16:00, 29 марта 2024
Модель OnlyFans Дафна Джой обвинила американского рэпера 50 Cent в насилии после того, как пытался получить единоличную опеку над их сыном.
Модель OnlyFans обвинила американского рэпера 50 Cent в изнасиловании и физическом насилии
Источник фото: USA Today
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37-летняя Модель OnlyFans Дафна Джой обвинила своего бывшего партнера, 48-летнего американского рэпера Кертиса Джексона, известного как 50 Cent, после того, как он подал документы на единоличную опеку над их сыном. Об этом пишет Page Six.

В своем сообщении в социальных сетях Джой сосредоточилась на преступлениях со стороны рэпера, которые, по ее словам, касаются изнасилования и физического насилия. Она выразила разочарование в отношениях с 50 Cent и заявила, что потеряла последнюю надежду на него как на отца после того, как тот подал документы на единоличную опеку над их 11-летним сыном Сайером.

Джой также критикует Джексона, подчеркивая, что он встречался с их сыном только "10 раз за 2 года". В ответ представитель 50 Cent заявил Page Six, что рэпер планирует принять все необходимые юридические меры для защиты своей репутации и прав на воспитание сына.

"Последние лживые и безосновательные обвинения Дафны Джой явно стали ответом на мое решение добиваться единоличной опеки над сыном. Мой сын Сайер является моим приоритетом, и содержать его в безопасной среде - это моя единственная цель сейчас", - отметил рэпер.

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