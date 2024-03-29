Модель OnlyFans звинуватила американського репера 50 Cent у зґвалтуванні та фізичному насильстві

Модель OnlyFans Дафна Джой звинуватила американського репера 50 Cent у насильстві після того, як намагався отримати одноосібну опіку над їхнім сином.

Джерело фото: USA Today

37-річна Модель OnlyFans Дафна Джой звинуватила свого колишнього партнера, 48-річного американського репера Кертіса Джексона, відомого як 50 Cent, після того, як він подав документи на одноосібну опіку над їхнім сином. Про це пише Page Six.

У своєму повідомленні в соціальних мережах Джой зосередилася на злочинах з боку репера, які, за її словами, стосуються зґвалтування та фізичного насильства. Вона висловила розчарування у відносинах з 50 Cent та заявила, що втратила останню надію на нього як на батька після того, як той подав документи на одноосібну опіку над їхнім 11-річним сином Саєром.

Джой також критикує Джексона, наголошуючи, що він зустрічався з їхнім сином лише "10 разів за 2 роки". У відповідь представник 50 Cent заявив Page Six, що репер планує вжити всі необхідні юридичні заходи для захисту своєї репутації та прав на виховання сина.

«Останні брехливі та безпідставні звинувачення Дафни Джой явно стали відповіддю на моє рішення домагатися одноосібної опіки над сином. Мій син Саєр є моїм пріоритетом, і утримувати його в безпечному середовищі – це моя єдина мета зараз», - зазначив репер.

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