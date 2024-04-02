Директора лесхоза из Хмельницкой области будут судить за незаконную рубку леса на 2 млн грн

Директор лесного хозяйства дал устное указание подчиненным ему работникам внести ложные сведения в разрешительную документацию на порубку леса.

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В Хмельницкой области будут судить директора лесного хозяйства. Ему инкриминируют злоупотребления, повлекшие незаконную вырубку леса на сумму более 2 млн гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Расследованием установлено, что обвиняемый дал устное указание подчиненным ему работникам внести ложные сведения в разрешительную документацию на порубку леса.

Поддельные документы директор лесхоза направил в Хмельницкое лесное управление лесного и охотничьего хозяйства для получения лесорубного билета.

На основании разрешения были срублены 86 дубов и 49 деревьев породы черешня для последующего сбыта древесины.

Размер нанесенного окружающей среде ущерба превышает 2 млн грн.

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