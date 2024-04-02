Директора лісгоспу із Хмельниччини судитимуть за незаконну рубку лісу на 2 млн грн

Директор лісового господарства надав усну вказівку підпорядкованим йому працівникам внести неправдиві відомості до дозвільної документації на порубку лісу.

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На Хмельниччині судитимуть директора лісового господарства. Йому інкримінують зловживання, що призвели до незаконної вирубки лісу на суму понад 2 млн гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений надав усну вказівку підпорядкованим йому працівникам внести неправдиві відомості до дозвільної документації на порубку лісу.

Підроблені документи директор лісгоспу направив до Хмельницького лісового управління лісового та мисливського господарства для отримання лісорубного квитка.

На підставі дозволу було зрубано 86 дубів та 49 дерев породи черешня для подальшого збуту деревини.

Розмір спричиненої навколишньому природному середовищу шкоди перевищує 2 млн грн.

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