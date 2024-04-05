Удаление сведений о руководителе юрлица – новая возможность государственного реестра

Введение этого функционала призвано обеспечить реализацию судебных решений, связанных с расторжением отношений между руководителем и юридическим лицом при отсутствии соответствующего решения общего собрания учредителей.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции сообщило, что НАИС была реализована техническая возможность удаления сведений о руководителе юридического лица и руководителе обособленного подразделения юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в связи с прекращением их трудовых или гражданско-правовых отношений на основании решения суда. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Запровадження цього функціоналу покликане забезпечити, по-перше, реалізацію судових рішень, пов’язаних з розірванням відносин між керівником та юридичною особою за відсутності відповідного рішення загальних зборів засновників (учасників) у випадках, коли, наприклад:

одноосібний засновник (учасник) юридичної особи помер та не призначено управителя спадщини для управління корпоративними правами;

втрачено зв’язок з засновниками (учасниками) юридичної особи, у зв’язку з чим неможливо звернутися до них та/або провести загальні збори – засновники (учасники) залишились на тимчасово окупованій російською федерацією території, визнані безвісно відсутніми, виїхали за кордон тощо;

засновники (учасники) ігнорують заяву керівника про звільнення чи припинення цивільно-правових відносин всупереч вимогам законодавства чи положенням правочину (угоди, договору тощо) та не приймають відповідного рішення.

По-друге, вищевказане нововведення дозволяє державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відобразити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань актуальні відомості про керівника юридичної особи чи керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, зокрема, шляхом проставлення відмітки про його відсутність та зазначення причин (підстав) його відсутності.

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