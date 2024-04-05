На Харьковщине заработало первое в Украине приложение для получения социальных услуг

В приложении можно получить доступ к контактной информации, режиму работы учреждения, а также перечень социальных услуг.

Источник фото: Министерство социальной политики Украины

В Харьковской области заработало первое в Украине мобильное приложение, которое автоматизирует предоставление социальных услуг. Приложение "Социальные услуги Харьковщины" обеспечивает доступ к информации о поставщиках социальных услуг в территориальных громадах. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Это приложение содержит карту инфраструктуры социального обслуживания, включая центры предоставления социальных услуг, социальные службы, территориальные центры социального обслуживания, а также интернатные учреждения системы соцзащиты населения. Пользователи могут получить доступ к контактной информации, режиму работы каждого учреждения, а также перечень доступных социальных услуг.

Следующей функцией, которую планируется внести в приложение, является онлайн-запись в центр жизнестойкости. Эта инициатива позволит профессиональным специалистам отслеживать запросы граждан и предоставлять им необходимую социальную помощь путем направления мобильных команд.

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