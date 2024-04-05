Производственные здания используются как административно-бытовые: нужно ли платить налог

Здания, используемые как административно-бытовые для конторских и административных целей (офисные), в том числе промышленных предприятий, являются объектом налогообложения.

Налоговая служба в Одесской области напоминает, является ли объектом обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, производственные здания, используемые как административно-бытовые, для конторских и административных целей.

Зазначається, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості.

Об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка (пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Кодексу).

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт (пп. 266.3.3 п. 266.3 ст. 266 Кодексу).

Згідно з пп. 14.1.129 прим. 1 п. 14.1 ст. 14 Кодексу об'єкти нежитлової нерухомості - будівлі, їх складові частини, що не є об'єктами житлової нерухомості. До об'єктів нежитлової нерухомості належать, зокрема, будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей), будівлі промислові та склади.

Підпунктом «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу визначено перелік об'єктів нерухомості, які не є об'єктом оподаткування, до яких входять будівлі промисловості, віднесені до групи "Промислові та складські будівлі" (код 125) Класифікатора будівель та споруд НК 018-2023, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 16.05.2023 № 3573 (далі - Класифікатор), що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B - F КВЕД ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010 № 530, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

Згідно з Класифікатором до групи «Промислові та складські будівлі» (код 125) належить клас «Промислові будівлі» (код 1251), який включає будівлі, що використовуються для промислового виробництва, зокрема виробничі корпуси, цехи промислових підприємств тощо.

До групи «Офісні будівлі» (код 122) належить будівлі, що використовуються, зокрема, як приміщення для конторських та адміністративних цілей, у тому числі для промислових підприємств (код класу 1220).

Тобто адміністративно-побутові (офісні) будівлі не підпадають під дію пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу. Враховуючи зазначене, будівлі, що використовуються як адміністративно-побутові для конторських та адміністративних цілей (офісні), в тому числі для промислових підприємств, є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з урахуванням рішень сільських, селищних, міських рад.

Водночас визначення належності об'єкта нежитлової нерухомості (будівлі, приміщення) до того чи іншого класу будівель проводиться на підставі документів, що підтверджують їх право власності з урахуванням класифікаційних ознак та функціонального призначення такого об'єкта нерухомості згідно з Класифікатором.

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