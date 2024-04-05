На Харківщині запрацював перший в Україні застосунок для отримання соціальних послуг

У застосунку можна отримати доступ до контактної інформації, режиму роботи установи, а також переліку соціальних послуг.

Джерело фото: Міністерство соціальної політики України

У Харківській області запрацював перший в Україні мобільний додаток, який автоматизує надання соціальних послуг. Додаток «Соціальні послуги Харківщини» забезпечує доступ до інформації про надавачів соціальних послуг у територіальних громадах. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Цей застосунок містить карту інфраструктури соціального обслуговування, включаючи центри надання соціальних послуг, соціальні служби, територіальні центри соціального обслуговування, а також інтернатні установи системи соцзахисту населення. Користувачі можуть отримати доступ до контактної інформації, режиму роботи кожної установи, а також переліку доступних соціальних послуг.

Наступною функцією, яку планується внести до додатка, є онлайн-запис до центру життєстійкості. Ця ініціатива дозволить професійним спеціалістам відслідковувати запити громадян та надавати їм необхідну соціальну допомогу шляхом направлення мобільних команд.

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