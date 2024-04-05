Видалення відомостей про керівника юрособи – нова можливість державного реєстру

Запровадження цього функціоналу покликане забезпечити реалізацію судових рішень, пов’язаних з розірванням відносин між керівником та юридичною особою за відсутності відповідного рішення загальних зборів засновників.

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що НАІС було реалізовано технічну можливість видалення відомостей про керівника юридичної особи та керівника відокремленого підрозділу юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв’язку з припиненням їхніх трудових чи цивільно-правових відносин на підставі рішення суду. Про це поінформували на офіційному сайті відомства.

Запровадження цього функціоналу покликане забезпечити, по-перше, реалізацію судових рішень, пов’язаних з розірванням відносин між керівником та юридичною особою за відсутності відповідного рішення загальних зборів засновників (учасників) у випадках, коли, наприклад:

одноосібний засновник (учасник) юридичної особи помер та не призначено управителя спадщини для управління корпоративними правами;

втрачено зв’язок з засновниками (учасниками) юридичної особи, у зв’язку з чим неможливо звернутися до них та/або провести загальні збори – засновники (учасники) залишились на тимчасово окупованій російською федерацією території, визнані безвісно відсутніми, виїхали за кордон тощо;

засновники (учасники) ігнорують заяву керівника про звільнення чи припинення цивільно-правових відносин всупереч вимогам законодавства чи положенням правочину (угоди, договору тощо) та не приймають відповідного рішення.

По-друге, вищевказане нововведення дозволяє державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відобразити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань актуальні відомості про керівника юридичної особи чи керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, зокрема, шляхом проставлення відмітки про його відсутність та зазначення причин (підстав) його відсутності.

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