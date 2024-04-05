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Видалення відомостей про керівника юрособи – нова можливість державного реєстру

16:36, 5 квітня 2024
Запровадження цього функціоналу покликане забезпечити реалізацію судових рішень, пов’язаних з розірванням відносин між керівником та юридичною особою за відсутності відповідного рішення загальних зборів засновників.
Видалення відомостей про керівника юрособи – нова можливість державного реєстру
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що НАІС було реалізовано технічну можливість видалення відомостей про керівника юридичної особи та керівника відокремленого підрозділу юридичної особи з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв’язку з припиненням їхніх трудових чи цивільно-правових відносин на підставі рішення суду. Про це поінформували на офіційному сайті відомства.

Запровадження цього функціоналу покликане забезпечити, по-перше, реалізацію судових рішень, пов’язаних з розірванням відносин між керівником та юридичною особою за відсутності відповідного рішення загальних зборів засновників (учасників) у випадках, коли, наприклад:

одноосібний засновник (учасник) юридичної особи помер та не призначено управителя спадщини для управління корпоративними правами;

втрачено зв’язок з засновниками (учасниками) юридичної особи, у зв’язку з чим неможливо звернутися до них та/або провести загальні збори – засновники (учасники) залишились на тимчасово окупованій російською федерацією території, визнані безвісно відсутніми, виїхали за кордон тощо;

засновники (учасники) ігнорують заяву керівника про звільнення чи припинення цивільно-правових відносин всупереч вимогам законодавства чи положенням правочину (угоди, договору тощо) та не приймають відповідного рішення.

По-друге, вищевказане нововведення дозволяє державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відобразити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань актуальні відомості про керівника юридичної особи чи керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, зокрема, шляхом проставлення відмітки про його відсутність та зазначення причин (підстав) його відсутності.

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