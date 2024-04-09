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Государственный оператор тыла закупил летнюю одежду для ВСУ и сэкономил от 5% до 59% за единицу товара

16:54, 9 апреля 2024
Государственный оператор тыла Украины обеспечил ВСУ летней одеждой.
Государственный оператор тыла закупил летнюю одежду для ВСУ и сэкономил от 5% до 59% за единицу товара
Источник фото: dotua.org
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Государственный оператор тыла Украины закупил летнюю форму одежды для Вооруженных сил Украины. Согласно сообщению пресс-службы ДОТ, приобретены различные предметы одежды, включая костюмы летние полевые, футболки, кепи, рубашки боевые, ботинки летние, пояса, нижнее белье и носки.

Среди поставщиков товаров, победивших на аукционах, появились и новые участники, которые ранее не имели опыта поставки военной одежды.

По данным ДОТ, по сравнению с ценами в Государственный оператор тыла, экономия на единице товара составляет от 5% до 59%, что составляет 377 гривен для каждого военного:

  • костюм летний полевой - 9% / 186 грн;
  • футболка - 26% / 48 грн;
  • рубашка боевая - 5% / 45 грн;
  • кепи боевое - 9% / 15 грн;
  • носки летние - 59% / 38 грн;
  • нижнее белье - 33% / 40 грн.

Указано, что все приобретенные товары соответствуют установленным стандартам качества. Вооруженные силы Украины уже получили костюмы летние полевые и летние ботинки, а крайние сроки поставки других товаров запланированы до конца июля.

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