Державний оператор тилу закупив літній одяг для ЗСУ та зекономив від 5% до 59% за одиницю товару

Державний оператор тилу України забезпечив ЗСУ літнім одягом.

Джерело фото: dotua.org

Державний оператор тилу України закупив літню форму одягу для Збройних сил України. Згідно з повідомленням пресслужби ДОТ, придбано різноманітні предмети одягу, включаючи костюми літні польові, футболки, кепі, сорочки бойові, черевики літні, пояси, спідню білизну та шкарпетки.

Серед постачальників товарів, які перемогли на аукціонах, з'явилися й нові учасники, які раніше не мали досвіду постачання військового одягу.

За даними ДОТ, в порівнянні з цінами до Державного оператора тилу, економія на одиниці товару становить від 5% до 59%, що складає 377 гривень для кожного військового:

костюм літній польовий – 9% / 186 грн;

футболка – 26% / 48 грн;

сорочка бойова – 5% / 45 грн;

кепі бойове – 9% / 15 грн;

шкарпетки літні – 59% / 38 грн;

спідня білизна – 33% / 40 грн.

Зазначено, що всі придбані товари відповідають встановленим стандартам якості. Збройні сили України вже отримали костюми літні польові та літні черевики, а крайні терміни постачання інших товарів заплановані до кінця липня.

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