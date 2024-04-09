США передали Украине оружие, изъятое при перевозке в Йемен с нарушением резолюции Совбеза ООН

Украина получила от США более 5 тысяч автоматов и более 500 тысяч патронов.

Источник фото: uazmi.org

Правительство Соединенных Штатов предоставило Украине значительную партию оружия и боеприпасов, которые были изъяты при перевозке в Йемен. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в Twitter.

По данным Центрального командования, 4 апреля 2024 года было передано украинским вооруженным силам более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм. Это позволит оснастить одну украинскую бригаду стрелковым оружием.

Отмечается, что право собственности на эти боеприпасы правительство США получило 1 декабря 2023 года из-за гражданской конфискации, инициированной Министерством юстиции США в суде против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Сначала эти боеприпасы были изъяты Центральным командованием США и военно-морскими силами партнеров с четырех отдельных транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года. Боеприпасы были переданы КСИР хуситов в Йемене в нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

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