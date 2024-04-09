США передали Україні зброю, вилучену під час перевезення до Ємену з порушенням резолюції Радбезу ООН

Україна отримала від США понад 5 тисяч автоматів та понад 500 тисяч набоїв.

Джерело фото: uazmi.org

Уряд Сполучених Штатів надав Україні значну партію зброї та боєприпасів, які були вилучені під час перевезення до Ємену. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у Twitter.

За даними Центрального командування, 4 квітня 2024 року було передано українським збройним силам понад 5 000 автоматів АК-47, кулеметів, снайперських гвинтівок, РПГ-7 та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 мм. Це дозволить оснастити одну українську бригаду стрілецькою зброєю.

Зазначається, що право власності на ці боєприпаси уряд США отримав 1 грудня 2023 року через цивільну конфіскацію, ініційовану Міністерством юстиції США у суді проти іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

«Спочатку ці боєприпаси вилучило Центральне командування США і військово-морські сили партнерів із чотирьох окремих транзитних суден без громадянства в період із 22 травня 2021 року до 15 лютого 2023 року. Боєприпаси було передано КВІР хуситів у Ємені в порушення резолюції 2216 Ради Безпеки ООН», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.