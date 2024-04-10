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В Киеве нетрезвый работник автомойки угнал авто и катался по городу во время комендантского часа

16:19, 10 апреля 2024
Нетрезвый работник автомойки угнал клиентский автомобиль, за что ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.
В Киеве нетрезвый работник автомойки угнал авто и катался по городу во время комендантского часа
Источник фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Голосеевском районе Киева во время комендантского часа правоохранители остановили автомобиль, водитель которого оказался нетрезвым, а транспортное средство - похищенным с автомойки, где он работал. Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

По данным полиции, 33-летний работник автомойки открыл без разрешения автомобиль клиента и поехал на нем по городу. Водителя остановил экипаж патрульной полиции, и ему было сообщено подозрение по факту незаконного завладения транспортным средством.

Происшествие случилось на территории Голосеевского района Киева. В полиции объяснили, что двое друзей злоупотребляли алкоголем вблизи своего места работы - автомобильной мойки.

Правоохранители проверили водителя на состояние алкогольного опьянения, результаты теста показали 1,45 промилле. Патрульные составили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения согласно статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Угнанный автомобиль был изъят и возвращен владельцу. Подозреваемому было сообщено о подозрении за незаконное завладение транспортным средством согласно Уголовному кодексу Украины. Он может быть лишен свободы до двенадцати лет.

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