У Києві нетверезий працівник автомийки викрав авто та катався містом під час комендантської години

Нетверезий працівник автомийки викрав клієнтський автомобіль, за що йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

У Голосіївському районі Києва під час комендантської години правоохоронці зупинили автомобіль, керманич якого виявився нетверезим, а транспортний засіб – викраденим з автомийки, де він працював. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

За даними поліції, 33-річний працівник автомийки відкрив без дозволу автомобіль клієнта та поїхав на ньому містом. Водія зупинив екіпаж патрульної поліції, і йому була повідомлена підозра за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

Подія трапилася на території Голосіївського району Києва. В поліції пояснили, що двоє друзів зловживали алкоголем поблизу свого місця роботи - автомобільної мийки.

Правоохоронці перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння, результати тесту показали 1,45 проміле. Патрульні склали протокол за керування у стані алкогольного сп'яніння згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Викрадений автомобіль було вилучено та повернуто власнику. Підозрюваному була повідомлена про підозру за незаконне заволодіння транспортним засобом згідно з Кримінальним кодексом України. Він може бути позбавлений волі до дванадцяти років.

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