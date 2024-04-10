Наступний український контрнаступ буде успішнішим, – Зеленський

Зеленський обіцяє результативний контрнаступ за підтримки союзників України.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна спроба контрнаступу Збройних Сил України буде успішнішою, якщо союзники України не відмовляться від своїх зобов’язань. В інтерв'ю для Politico він визнав, що минулорічна спроба контрнаступу проти росії була «не настільки успішною» і пообіцяв, що наступна буде демонструвати більший прогрес.

Зеленський не розголошував деталей, але зазначив, що під час минулого наступу сталося «саботаж зсередини». Він вказав на те, що «росіяни знали, куди ми збираємося атакувати», та пообіцяв, що «історія покаже», як це сталося.

Зеленський підкреслив, що наступний український контрнаступ має призвести до певного результату. Однак було б серйозною помилкою, якщо б союзники України відмовилися від своїх зобов’язань у військових діях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.