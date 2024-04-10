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Следующее украинское контрнаступление будет более успешным, – Зеленский

12:42, 10 апреля 2024
Зеленский обещает результативное контрнаступление при поддержке союзников Украины.
Следующее украинское контрнаступление будет более успешным, – Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая попытка контрнаступления Вооруженных Сил Украины будет более успешной, если союзники Украины не откажутся от своих обязательств. В интервью для Politico он признал, что прошлогодняя попытка контрнаступления против россии была "не столь успешной" и пообещал, что следующая будет демонстрировать больший прогресс.

Зеленский не разглашал деталей, но отметил, что во время прошлого наступления произошел "саботаж изнутри". Он указал на то, что "россияне знали, куда мы собираемся атаковать", и пообещал, что "история покажет", как это произошло.

Зеленский подчеркнул, что следующее украинское контрнаступление должно привести к определенному результату. Однако было бы серьезной ошибкой, если бы союзники Украины отказались от своих обязательств в военных действиях.

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