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Брал ежемесячную «дань» с малого бизнеса: в Одессе задержали чиновника

14:15, 12 апреля 2024
За не препятствование торговле фруктами и овощами на уличных лотках должностное лицо требовало у предпринимателя ежемесячный платеж в сумме 12 000 гривен.
Брал ежемесячную «дань» с малого бизнеса: в Одессе задержали чиновника
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В Одессе правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении начальнику одного из отделов Пересыпской райадминистрации Одесского горсовета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемый организовал и ввел преступную схему получения незаконной выгоды.

За не препятствование торговле фруктами и овощами на уличных лотках должностное лицо требовало у предпринимателя ежемесячный платеж в сумме 12 000 гривен. В случае отказа платить предпринимателя предупредили о демонтаже его торговых точек.

Также за отдельное «вознаграждение» в 10 тыс грн он обещал помочь в размещении еще одного торгового объекта на территории Пересыпского района в Одессе.

В целом правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения должностным лицом неправомерной выгоды. При получении очередного транша его задержали.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

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