Брав щомісячну «данину» з малого бізнесу: в Одесі затримали посадовця

За не перешкоджання торгівлі фруктами та овочами на вуличних лотках посадовець вимагав у підприємця щомісячний платіж у сумі 12 000 гривень.

У Одесі правоохоронці викрили та повідомили про підозру начальнику одного з відділів Пересипської райадміністрації Одеської міськради за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрюваний організував та впровадив злочинну схему отримання незаконної вигоди.

За не перешкоджання торгівлі фруктами та овочами на вуличних лотках посадовець вимагав у підприємця щомісячний платіж у сумі 12 000 гривень. У разі ж відмови платити підприємця попередили про демонтаж його торгівельних точок.

Також за окрему «винагороду» у 10 тис грн він обіцяв посприяти у розміщенні ще одного торговельного об’єкта на території Пересипського району в Одесі.

Загалом правоохоронці задокументували декілька епізодів одержання посадовцем неправомірної вигоди. Під час одержання чергового траншу його затримали.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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