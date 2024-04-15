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Анна Маляр извинилась перед Инной Совсун за свои слова о демобилизации военных

14:48, 15 апреля 2024
Анна Маляр довела депутата Инну Совсун до слез во время обсуждения закона о мобилизации.
Анна Маляр извинилась перед Инной Совсун за свои слова о демобилизации военных
Фото: armyinform.com.ua
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Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр извинилась перед народной депутатом Инной Совсун за свои слова во время обсуждения проблемы демобилизации военных. Тогда она объясняла, почему из принятого закона о мобилизации решили убрать пункт о демобилизации и своим заявлением довела Совсун до слез.

Инна Совсун со слезами на глазах заявила, что ее муж ушел защищать страну в начале полномасштабного вторжения россии. За два года он едва видел своих детей. И поэтому ротация не спасет военных, которые с 24 февраля 2022 года все еще находятся на фронте, подчеркнула нардепка.

Анна Маляр опубликовала обращение на своей странице в одной из соцсетей.

«Я не имела морального права так эмоционально реагировать на ток-шоу. Меня возмутил тот факт, что народный депутат Инна Совсун воздержалась, то есть не дала свой «голос» за жизненно важный для страны закон (о мобилизации – ред.). Но меня это не оправдывает. Я не права. Я прошу прощения у народного депутата фракции «Голос» Инны Совсун. Госпожа Инна, это тяжелое испытание для вас и тысяч украинских семей, у кого родные служат в силах обороны. Я искренне извиняюсь и мне самой неловко от того, что произошло в эфире. Последние два года были непростыми и впереди не менее сложные времена, — заявила Маляр.

Также экс-замминистра обороны подчеркнула, что ни одно государство во время войны не демобилизует свои войска.

«Если бы решение о демобилизации было бы сейчас принято, то на весну 2025 года мы бы имели однозначно проигрышную позицию и нам бы пришлось мобилизовывать гораздо больше людей, чем это происходит сейчас. И количество погибших возросло бы в разы из-за «необстреляности» такой массы людей. С другой стороны – депутаты, которые не только не способствовали, а ставили палки в колеса на каждом этапе и завалили законопроект тысячами поправок. В течение этих месяцев создавалось впечатление, что депутаты либо не понимают, либо пренебрегают угрозой. Политические игрища во время войны – это абсолютно недопустимо, особенно вокруг важных для нас как воздуха вопросов», — добавила Анна Маляр.

Она также отметила, что не является ни политиком, ни чиновником.

«У меня нет ни задачи, ни желания всем понравиться», – добавила Анна Маляр.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель министра обороны Анна Маляр заявила относительно демобилизации, что это понятие в контексте войны является роскошью и недостижимым.

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