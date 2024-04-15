Ганна Маляр вибачилася перед Інною Совсун за свої слова про демобілізацію військових

Ганна Маляр довела депутатку Інну Совсун до сліз під час обговорення закону про мобілізацію.

Фото: armyinform.com.ua

Колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вибачилася перед народною депутаткою Інною Совсун за свої слова під час обговорення проблеми щодо демобілізації військових. Тоді вона пояснювала, чому із ухваленого закону про мобілізацію вирішили прибрати пункт про демобілізацію і своєю заявою довела Совсун до сліз.

Інна Совсун зі сльозами на очах заявила, що її чоловік пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення росії. За два роки він заледве бачив своїх дітей. І тому ротація не врятує військових, які від 24 лютого 2022 року все ще перебувають на фронті, наголосила нардепка.

Ганна Маляр опублікувала своє звернення у одній із соцмереж: «Я не мала морального права так емоційно реагувати на ток-шоу. Мене обурив той факт, що народний депутат Інна Совсун утрималась, тобто не дала свій «голос» за життєво важливий для країни закон (про мобілізацію - ред.). Але мене це не виправдовує. Я не права. Я прошу вибачення у народного депутата фракції «Голос» Інни Совсун. Пані Інно, це важке випробування для вас і тисяч українських сімей в кого рідні служать в силах оборони. Я щиро перепрошую і мені самій ніяково від того, що відбулось в ефірі. Останні два роки були непростими і попереду не менш складні часи».

Також ексзаступниця міністра оборони наголосила, що жодна держава під час війни не демобілізовує свої війська.

«Якби рішення про демобілізацію було б зараз прийнято, то на весну 2025 ми б мали однозначно програшну позицію і нам би довелось мобілізовувати значно більше людей, ніж це відбувається зараз. І кількість загиблих зросла б в рази через «необстріляність» такої маси людей. З іншого боку – депутати, які не лише не сприяли, а ставили палки в колеса на кожному етапі і завалили законопроєкт тисячами правок. Протягом цих місяців складалось враження, що депутати або не розуміють, або легковажать загрозою. Політичні ігрища під час війни – це абсолютно неприпустимо, особливо довкола важливих для нас як повітря питань», - додала Ганна Маляр.

Вона також зазначила, що не є ані політиком, ані чиновником.

«У мене нема ні задачі, ні бажання всім сподобатись», - додала Ганна Маляр.

Раніше ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила щодо демобілізації, що це поняття в контексті війни є розкішшю та недосяжним.

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