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Госрегистрация создания юридического лица и физического лица – предпринимателя: что нужно знать

12:10, 16 апреля 2024
Регистрация юридических лиц на основании документов, поданных в бумажной форме, осуществляется государственным регистратором, которым также является нотариус.
Госрегистрация создания юридического лица и физического лица – предпринимателя: что нужно знать
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Министерство юстиции Украины напомнило особенности госрегистрации создания юридического лица и физического лица – предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подати документи для державної реєстрації створення юридичної особи можна шляхом звернення/використання:

  1. безпосередньо до державного реєстратора;
  2. до центру надання адміністративних послуг;
  3. до нотаріуса;
  4. Порталу Дія – послуга доступна для реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту (здійснюється в автоматичному режимі).

Реєстрація юридичних осіб на підставі документів, поданих в паперовій формі, здійснюється державним реєстратором, яким також є нотаріус, в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження якого є місто Черкаси, на підставі документів, поданих в паперовій формі, може бути зареєстроване державним реєстратором, нотаріусом, робоче місце якого знаходиться в місті Умань).

Подати документи для державної реєстрації фізичної особи підприємцем можна шляхом звернення/використання:

  1. безпосередньо до державного реєстратора;
  2. до центру надання адміністративних послуг;
  3. до нотаріуса;
  4. Порталу Дія (здійснюється в автоматичному режимі).

Реєстрація фізичної особи – підприємця здійснюється державним реєстратором, яким також є нотаріус, В МЕЖАХ УКРАЇНИ незалежно від місцезнаходження фізичної особи – підприємця (наприклад, державна реєстрація фізичної особи підприємцем, місцезнаходження якої є місто Київ може бути здійснена державним реєстратором, нотаріусом у місті Вінниця).

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