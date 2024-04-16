Госрегистрация создания юридического лица и физического лица – предпринимателя: что нужно знать

Министерство юстиции Украины напомнило особенности госрегистрации создания юридического лица и физического лица – предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подати документи для державної реєстрації створення юридичної особи можна шляхом звернення/використання:
Реєстрація юридичних осіб на підставі документів, поданих в паперовій формі, здійснюється державним реєстратором, яким також є нотаріус, в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження якого є місто Черкаси, на підставі документів, поданих в паперовій формі, може бути зареєстроване державним реєстратором, нотаріусом, робоче місце якого знаходиться в місті Умань).
Подати документи для державної реєстрації фізичної особи підприємцем можна шляхом звернення/використання:
Реєстрація фізичної особи – підприємця здійснюється державним реєстратором, яким також є нотаріус, В МЕЖАХ УКРАЇНИ незалежно від місцезнаходження фізичної особи – підприємця (наприклад, державна реєстрація фізичної особи підприємцем, місцезнаходження якої є місто Київ може бути здійснена державним реєстратором, нотаріусом у місті Вінниця).
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