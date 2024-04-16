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Держреєстрація створення юридичної особи та фізичної особи – підприємця: що потрібно знати

12:10, 16 квітня 2024
Реєстрація юридичних осіб на підставі документів, поданих в паперовій формі, здійснюється державним реєстратором, яким також є нотаріус.
Держреєстрація створення юридичної особи та фізичної особи – підприємця: що потрібно знати
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Міністерство юстиції України нагадало особливості держреєстрацїя створення юридичної особи та фізичної особи – підприємця. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Подати документи для державної реєстрації створення юридичної особи можна шляхом звернення/використання:

  1. безпосередньо до державного реєстратора;
  2. до центру надання адміністративних послуг;
  3. до нотаріуса;
  4. Порталу Дія – послуга доступна для реєстрації товариств з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статуту (здійснюється в автоматичному режимі).

Реєстрація юридичних осіб на підставі документів, поданих в паперовій формі, здійснюється державним реєстратором, яким також є нотаріус, в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, місцезнаходження якого є місто Черкаси, на підставі документів, поданих в паперовій формі, може бути зареєстроване державним реєстратором, нотаріусом, робоче місце якого знаходиться в місті Умань).

Подати документи для державної реєстрації фізичної особи підприємцем можна шляхом звернення/використання:

  1. безпосередньо до державного реєстратора;
  2. до центру надання адміністративних послуг;
  3. до нотаріуса;
  4. Порталу Дія (здійснюється в автоматичному режимі).

Реєстрація фізичної особи – підприємця здійснюється державним реєстратором, яким також є нотаріус, В МЕЖАХ УКРАЇНИ незалежно від місцезнаходження фізичної особи – підприємця (наприклад, державна реєстрація фізичної особи підприємцем, місцезнаходження якої є місто Київ може бути здійснена державним реєстратором, нотаріусом у місті Вінниця).

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