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Нехватка ПВО: Йенс Столтенберг анонсировал заседание Совета Украина-НАТО

17:21, 17 апреля 2024
Заседание 19 апреля будет посвящено неотложным потребностям Киева в вооружении.
Нехватка ПВО: Йенс Столтенберг анонсировал заседание Совета Украина-НАТО
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о созыве заседания Совета Украина-НАТО, которое состоится в пятницу, 19 апреля. На повестке заседания — обсуждение поставок систем противовоздушной обороны и снарядов в Украину.

Заседание пройдет при активном участии Президента Украины Владимира Зеленского, ранее выразившего обеспокоенность из-за критической нехватки систем ПВО.

"Президент Зеленский обратился с просьбой о созыве заседания Совета Украина-НАТО. Мы проведем заседание в пятницу", – сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Зеленский ответил Западу, который боится, что рф проиграет в войне.

Зеленский также сказал, что без помощи США шансов победить не будет.

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