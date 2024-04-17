Нехватка ПВО: Йенс Столтенберг анонсировал заседание Совета Украина-НАТО

Заседание 19 апреля будет посвящено неотложным потребностям Киева в вооружении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о созыве заседания Совета Украина-НАТО, которое состоится в пятницу, 19 апреля. На повестке заседания — обсуждение поставок систем противовоздушной обороны и снарядов в Украину.

Заседание пройдет при активном участии Президента Украины Владимира Зеленского, ранее выразившего обеспокоенность из-за критической нехватки систем ПВО.

"Президент Зеленский обратился с просьбой о созыве заседания Совета Украина-НАТО. Мы проведем заседание в пятницу", – сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Зеленский ответил Западу, который боится, что рф проиграет в войне.

Зеленский также сказал, что без помощи США шансов победить не будет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.