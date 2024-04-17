Нестача ППО: Єнс Столтенберг анонсував засідання Ради Україна-НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про скликання засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться у пʼятницю, 19 квітня. На порядку денному засідання — обговорення поставок систем протиповітряної оборони та снарядів в Україну.
Засідання пройде за активної участі Президента України Володимира Зеленського, який раніше висловив стурбованість через критичну нестачу систем ППО.
"Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна-НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю", – сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Зеленський відповів Заходу, який боїться, що рф програє у війні.
Також Президент Зеленський сказав також, що без допомоги США шансів перемогти не буде.
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