Нестача ППО: Єнс Столтенберг анонсував засідання Ради Україна-НАТО

Засідання 19 квітня буде присвячене нагальним потребам Києва в озброєнні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про скликання засідання Ради Україна-НАТО, яке відбудеться у пʼятницю, 19 квітня. На порядку денному засідання — обговорення поставок систем протиповітряної оборони та снарядів в Україну.

Засідання пройде за активної участі Президента України Володимира Зеленського, який раніше висловив стурбованість через критичну нестачу систем ППО.

"Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна-НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю", – сказав Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Зеленський відповів Заходу, який боїться, що рф програє у війні.

Також Президент Зеленський сказав також, що без допомоги США шансів перемогти не буде.

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