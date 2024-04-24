В какой бюджет платить НДФЛ за работников, работающих в производственных цехах: разъяснение

В ГНС предоставили разъяснение относительно того, куда платить налог на доходы физических лиц за работников, работающих в производственных цехах — по местонахождению производственного цеха или по месту регистрации предприятия.

Налоговая служба в Одесской области объясняет, в какой бюджет предприятие должно платить НДФЛ за работников, работающих в производственных цехах: по местонахождению производственного цеха или по месту регистрации предприятия.

Отмечается, что порядок уплаты (перечисления) налога на доходы физических лиц в бюджет предусмотрен ст. 168 Налогового кодекса Украины (с изменениями, далее - НКУ).

В соответствии с п.п. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 НКУ налог, удержанный с доходов резидентов и нерезидентов, зачисляется в соответствующие бюджеты согласно Бюджетному кодексу Украины (далее - БКУ).

Частью второй ст. 64 БКУ установлено, что налог на доходы физических лиц (кроме налога, определенного абзацами пятым и шестым части второй ст. 64 БКУ), который уплачивается (перечисляется) налоговым агентом - юридическим лицом (его филиалом, отделением, другим обособленным подразделением) или представительством нерезидента - юридического лица, зачисляется в соответствующий бюджет по их местонахождению (расположению) в объемах налога, начисленного на доходы, выплачиваемые физическому лицу.

Согласно п.п. 168.4.2 п. 168.4 ст. 168 НКУ такой порядок применяется всеми юридическими лицами, в том числе имеющими филиалы, отделения, другие обособленные подразделения, расположенные на территории другой территориальной общины, чем такое юридическое лицо, а также обособленными подразделениями, которым в установленном порядке предоставлены полномочия по начислению, удержанию и уплате (перечислению) в бюджет налога (далее - обособленное подразделение).

В случае принятия решения о создании обособленного подразделения юридическое лицо уведомляет об этом контролирующие органы по своему местонахождению и местонахождению таких вновь созданных подразделений в установленном порядке.

В соответствии с п.п. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 НКУ суммы налога на доходы, начисленные обособленным подразделением в пользу физических лиц, за отчетный период перечисляются в соответствующий бюджет по местонахождению такого обособленного подразделения.

В случае если обособленное подразделение не уполномочено начислять (уплачивать) налог на доходы физических лиц за такое обособленное подразделение, все обязанности налогового агента выполняет юридическое лицо. Налог на доходы, начисленный работникам обособленного подразделения, перечисляется в местный бюджет по местонахождению такого обособленного подразделения.

Юридическое лицо по своему местонахождению и местонахождению не уполномоченных уплачивать налог обособленных подразделений, обособленное подразделение, которое уполномочено начислять, удерживать и уплачивать (перечислять) в бюджет налог, по своему местонахождению одновременно с представлением документов на получение средств для выплаты причитающихся плательщикам налога перечисляет) суммы удержанного налога на соответствующие счета, открытые в органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, по местонахождению обособленных подразделений, а в случаях, предусмотренных НКУ, - по местонахождению земельных участков, земельных долей (паев), выделенных или не выделенных в натуре (на местности) (п.п. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 НКУ).

Согласно п. 63.3 ст. 63 НКУ с целью проведения налогового контроля налогоплательщики подлежат регистрации или взятию на учет в контролирующих органах по местонахождению юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, месту жительства лица (основное место учета), также по месту расположения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, связанных с налогообложением или через которые ведется деятельность (неосновное место учета) в порядке, установленном приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588 «Об утверждении Порядка учета налогоплательщиков и сборов » (далее – порядок).

Так, п. 7.1 Порядка определено: если в соответствии с законодательством у налогоплательщика, кроме обязанностей по представлению налоговых деклараций (расчетов, отчетов) и/или начисления, удержания или уплаты (перечисления) налогов, сборов на территории административно-территориальной единицы за своим местонахождением, возникают такие обязанности на территории другой административно-территориальной единицы, так такой налогоплательщик обязан стать на учет по такому неосновному месту учета в соответствующем контролирующем органе.

Пунктом 8.1 Порядка определено, что налогоплательщик обязан уведомлять все объекты налогообложения и объекты, связанные с налогообложением, контролирующий орган по основному месту учета в порядке, установленном разделом VIII Порядка.

Если у налогоплательщика происходит регистрация, создание или открытие объекта налогообложения на территории административно-территориальной единицы, где он не состоит на учете, то такой налогоплательщик обязан встать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по местонахождению такого объекта. в порядке, определенном разделом VII Порядка (п. 8.3 Порядка).

Таким образом, если налогоплательщик имеет собственные и/или арендованные помещения (здания) в разных регионах (районах), в которых работают и получают заработную плату наемные работники, то налогоплательщик обязан встать на учет как налогоплательщик и перечислять налог на доходы физических лиц с доходов в виде заработной платы в соответствующий бюджет по местонахождению (расположению) таких помещений (неосновное место учета) на счета, открытые в органах Государственной казначейской службы.

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