Пограничники вступили в бой с российской ДРГ: подробности

В Сумской области пограничники вступили в бой с ДРГ рф. Враг подготовился и устроил засаду. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой", - рассказали в ГПСУ.
Пограничники сообщают, что для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчет.
После столкновения противник отступил.
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