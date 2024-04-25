Пограничники вступили в бой с российской ДРГ: подробности

Оккупанты подготовились, устроив засаду.

В Сумской области пограничники вступили в бой с ДРГ рф. Враг подготовился и устроил засаду. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой", - рассказали в ГПСУ.

Пограничники сообщают, что для усиления выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны, задействовали артиллерийский и минометный расчет.

После столкновения противник отступил.

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